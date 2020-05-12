Клуб Першої ліги може знятися зі змагань

Джерело - UA-футбол.
Один з аутсайдерів поточного сезону Першої ліги, кременчуцький Кремінь, відчуває серйозні фінансові проблеми.
Про це повідомляє UA-футбол.
Клуб не може знайти фінансування на продовження сезону, і є ризик, що кременчужани й зовсім зійдуть з дистанції. Тільки посилює проблему відсутність коштів для тестів на коронавірус.
Наразі Кремінь займає тринадцяте місце в таблиці Першої ліги. Команда знаходиться в п'яти очках від зони вильоту.
Раніше, Поворознюк звинуватив клуб Першої ліги у бажанні заробити легкі гроші.