Клуб Першої ліги може знятися зі змагань

У Кременя проблеми з фінансуванням

Один з аутсайдерів поточного сезону Першої ліги, кременчуцький Кремінь, відчуває серйозні фінансові проблеми.

Про це повідомляє UA-футбол.

Клуб не може знайти фінансування на продовження сезону, і є ризик, що кременчужани й зовсім зійдуть з дистанції. Тільки посилює проблему відсутність коштів для тестів на коронавірус.

Наразі Кремінь займає тринадцяте місце в таблиці Першої ліги. Команда знаходиться в п'яти очках від зони вильоту.

Раніше, Поворознюк звинуватив клуб Першої ліги у бажанні заробити легкі гроші.