У ФІФА розглядають перехід на календар весна-осінь

У ФІФА виступили з пропозицією провести наступний футбольний сезон за системою весна - осінь протягом 2021 року.

Про це розповів віцепрезидент Міжнародної федерації футболу і президента КОНКАКАФ Віктор Монтальяні.

"У зв'язку з пандемією COVID-19 ФІФА змушена змінити деякі свої принципи. Зараз рішення про припинення або відновлення футбольного сезону приймають державні органи, і ФІФА, категорично не приймала втручання влади у футбольні справи, не сперечається з цим. Це вимушений тимчасовий захід, але є й інші зміни, які можуть бути введені ".

Наприклад, основні дати футбольного календаря. Замість традиційної схеми осінь-весна, за основу може бути прийнята річна календарна система, тобто весна-осінь.

З огляду на, що чемпіонат світу 2022 року буде проведено в Катарі в листопаді-грудні, можливо, варто задуматися про те, щоб зробити це на постійній основі. наприклад, у нас, в КОНКАКАФ, сезони в країнах Північної Америки проходять протягом календарного року, і це не приносить ніяких труднощів. Не думаю, що це стане проблемою для Європи, Африки та інших", - відзначив Монтальяні.