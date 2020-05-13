Клуб Другої ліги втратив нового інвестора

Сімферопольська Таврія, яка виступає у Другій лізі, залишилася без спонсора і перебуває на грані зникнення.

Про це заявив наставник команди Сергій Шевченко.

"Я взагалі тепер не знаю, що відбувається. Футболісти вже не телефонують. Інші команди вже готуються тренування відновлювати, а я навіть не знаю, що буде з цим політичним проектом. Він нікому не потрібний. Дуже шкода.

У них [нових інвесторів] була умова, щоб замість Сергія Куніцина головою федерації футболу Криму має стати інша людина.

Тоді і фінансування б з'явилося. Мені доручили команду зібрати. Розписали весь кошторис. А потім нам сказали, що грошей немає і невідомо, коли будуть.

Дотягли два кола, щоб не знятися. А зараз ситуація така… просто ніяка. Яка може бути мова про тестування? Футболісти вже не прийдуть, не повірять, якщо їм не дадуть хоча б одну зарплату. Їх 2-3 роки обманювали. Патова ситуація. Жодного спонсора немає", - зазначив Шевченко.