Клуб Другої ліги втратив нового інвестора

Джерело - Tribuna.com.
Сімферопольська Таврія, яка виступає у Другій лізі, залишилася без спонсора і перебуває на грані зникнення.
Про це заявив наставник команди Сергій Шевченко.
"Я взагалі тепер не знаю, що відбувається. Футболісти вже не телефонують. Інші команди вже готуються тренування відновлювати, а я навіть не знаю, що буде з цим політичним проектом. Він нікому не потрібний. Дуже шкода.
У них [нових інвесторів] була умова, щоб замість Сергія Куніцина головою федерації футболу Криму має стати інша людина.
Тоді і фінансування б з'явилося. Мені доручили команду зібрати. Розписали весь кошторис. А потім нам сказали, що грошей немає і невідомо, коли будуть.
Дотягли два кола, щоб не знятися. А зараз ситуація така… просто ніяка. Яка може бути мова про тестування? Футболісти вже не прийдуть, не повірять, якщо їм не дадуть хоча б одну зарплату. Їх 2-3 роки обманювали. Патова ситуація. Жодного спонсора немає", - зазначив Шевченко.
Раніше, клуб Першої ліги може знятися зі змагань.