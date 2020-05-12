 Нинкович назвав заробітну плату у Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Нинкович назвав заробітну плату у Динамо

Вчора 22:34 760 0
Милош Нинкович прокоментував заробітну плату у Динамо
Нинкович назвав заробітну плату у Динамо
#Динамо, #УПЛ

Джерело - 1927.kiev.uа.

Колишній гравець Динамо Милош Нинкович вказав на рівень зарплати у Динамо за час своїх виступів.

Про це розповів сам футболіст.

"Добре чи платили в Динамо? Не знаю, як зараз, але тоді дуже добре. Десь поруч з мільйоном на рік. Плюс мінус. Там були і дуже хороші преміальні. Це був золотий час. Не тільки в Динамо, а й взагалі в Києві. Життя було на іншому рівні.

Я жив не дуже розкішно. У мене завжди була скромна квартира. У мене спочатку була нова Ауді А8. Динамо тоді давало Мазду. Я був молодий, хотів хорошу машину. Потім був не новий Туарег, а потім Мерседес. І все. Спорткар не купив, бо було холодно взимку. Джип для Києва - найкраща машина. Феррарі - це не для Києва", - розповів Нинкович.

Нагадаємо, Михайличенко хоче дограти сезон у Києві.

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