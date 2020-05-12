Нинкович назвав заробітну плату у Динамо

Колишній гравець Динамо Милош Нинкович вказав на рівень зарплати у Динамо за час своїх виступів.

Про це розповів сам футболіст.

"Добре чи платили в Динамо? Не знаю, як зараз, але тоді дуже добре. Десь поруч з мільйоном на рік. Плюс мінус. Там були і дуже хороші преміальні. Це був золотий час. Не тільки в Динамо, а й взагалі в Києві. Життя було на іншому рівні.

Я жив не дуже розкішно. У мене завжди була скромна квартира. У мене спочатку була нова Ауді А8. Динамо тоді давало Мазду. Я був молодий, хотів хорошу машину. Потім був не новий Туарег, а потім Мерседес. І все. Спорткар не купив, бо було холодно взимку. Джип для Києва - найкраща машина. Феррарі - це не для Києва", - розповів Нинкович.