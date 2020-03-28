Джерело - УПЛ.
Захисник Зорі Богдан Михайліченко став найкращим гравцем української Прем'єр-ліги в березні.
Про це повідомляє прес-служба УПЛ.
За підсумками голосування уболівальників найкращим гравцем місяця став захисник Зорі Богдан Михайліченко, який набрав 37% голосів.
Він випередив форварда Десни Олександра Філіппова, у якого 33%.
Найкращим тренером визнали наставника чернігівської команди Олександра Рябоконя. Він набрав 54% голосів. У Віктора Скрипника 39%.
Раніше Михайліченко став найкращим гравецм 23 туру.