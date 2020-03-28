 Гравець Зорі Михайліченко здобув титул найкращого гравця місяця в УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Михайліченко - найкращий гравець місяця в УПЛ

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Рябоконь став найкращим тренером
Михайліченко - найкращий гравець місяця в УПЛ
#Михайліченко, #Зоря, #УПЛ, #Рябоконь, #Десна

Джерело - УПЛ.

Захисник Зорі Богдан Михайліченко став найкращим гравцем української Прем'єр-ліги в березні.

Про це повідомляє прес-служба УПЛ.

За підсумками голосування уболівальників найкращим гравцем місяця став захисник Зорі Богдан Михайліченко, який набрав 37% голосів.

Він випередив форварда Десни Олександра Філіппова, у якого 33%.

Найкращим тренером визнали наставника чернігівської команди Олександра Рябоконя. Він набрав 54% голосів. У Віктора Скрипника 39%.

Раніше Михайліченко став найкращим гравецм 23 туру.

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