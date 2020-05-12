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Гравці ПСЖ отримають золоті чохли на телефон за перемогу у чемпіонаті Франції

Сьогодні 21:59 216 0
Гравці отримають пам'ятні чохли
Гравці ПСЖ отримають золоті чохли на телефон за перемогу у чемпіонаті Франції
#ПСЖ, #Ліга 1

Джерело - espreso.tv.

Компанія iDesign Gold подарує футболістам ПСЖ золоті чохли на телефон за перемогу у чемпіонаті Франції.

Про це повідомляє пресслужба компанії y instagram.

Кожному гравцеві паризького клубу подарують золотий 24-каратний чохол, на якому вигравіюване прізвище футболіста, його ігровий номер та логотип Ліги 1.

 
 
 
 
 
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𝙒𝙞𝙩𝙝 𝙩𝙝𝙚 𝙖𝙣𝙣𝙤𝙪𝙣𝙘𝙢𝙚𝙣𝙩 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙋𝙖𝙧𝙞𝙨 𝙎𝙖𝙞𝙣𝙩-𝙂𝙚𝙧𝙢𝙖𝙞𝙣 𝙖𝙧𝙚 𝙘𝙧𝙤𝙬𝙣𝙚𝙙 𝙇𝙞𝙜𝙪𝙚 𝟭 𝙘𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙛𝙤𝙧 𝟮𝟬𝟮𝟬, 𝙬𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙙𝙚𝙡𝙞𝙜𝙝𝙩𝙚𝙙 𝙩𝙤 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙚𝙣𝙩 𝙩𝙝𝙚 𝙡𝙖𝙪𝙣𝙘𝙝 𝙤𝙛 𝙤𝙪𝙧 𝙣𝙚𝙬 𝙪𝙥𝙙𝙖𝙩𝙚𝙙 𝙬𝙚𝙗𝙨𝙞𝙩𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙤𝙪𝙧 𝙣𝙚𝙬 𝙘𝙪𝙨𝙩𝙤𝙢 𝙞𝘿𝙚𝙨𝙞𝙜𝙣 𝙂𝙤𝙡𝙙 𝙥𝙝𝙤𝙣𝙚 𝙘𝙖𝙨𝙚𝙨, 𝙨𝙩𝙖𝙧𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙤𝙪𝙧 𝙘𝙤𝙡𝙡𝙖𝙗𝙤𝙧𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙞𝙣 𝙜𝙞𝙛𝙩𝙞𝙣𝙜 𝙘𝙖𝙨𝙚𝙨 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙚 𝙋𝙎𝙂 𝙩𝙚𝙖𝙢. 𝙀𝙖𝙘𝙝 𝙋𝙎𝙂 𝙥𝙡𝙖𝙮𝙚𝙧 𝙬𝙞𝙡𝙡 𝙗𝙚 𝙧𝙚𝙘𝙚𝙞𝙫𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚𝙞𝙧 𝙤𝙬𝙣 𝙡𝙞𝙢𝙞𝙩𝙚𝙙 𝙚𝙙𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣 𝟮𝟰𝗸 𝙂𝙤𝙡𝙙 𝙞𝙥𝙝𝙤𝙣𝙚 𝙘𝙖𝙨𝙚 𝙩𝙝𝙖𝙩 𝙛𝙚𝙖𝙩𝙪𝙧𝙚𝙨 𝙩𝙝𝙚𝙞𝙧 𝙨𝙦𝙪𝙖𝙙 𝙣𝙖𝙢𝙚 𝙖𝙣𝙙 𝙣𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧, 𝙖𝙡𝙤𝙣𝙜 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙩𝙝𝙚 𝙇𝙞𝙜𝙪𝙚 𝟭 𝘾𝙝𝙖𝙢𝙥𝙞𝙤𝙣𝙨 𝙡𝙤𝙜𝙤 𝙛𝙤𝙧 𝟮𝟬𝟮𝟬. 𝗢𝘂𝗿 𝗰𝘂𝘀𝘁𝗼𝗺 𝙘𝙖𝙨𝙚𝙨 𝙖𝙧𝙚 𝙣𝙤𝙬 𝙖𝙫𝙖𝙞𝙡𝙖𝙗𝙡𝙚 𝙩𝙤 𝙗𝙪𝙮 𝙩𝙝𝙧𝙤𝙪𝙜𝙝 𝙤𝙪𝙧 𝙣𝙚𝙬 𝙪𝙥𝙙𝙖𝙩𝙚𝙙 𝙬𝙚𝙗𝙨𝙞𝙩𝙚. 𝙔𝙤𝙪 𝙘𝙖𝙣 𝙣𝙤𝙬 𝙙𝙚𝙨𝙞𝙜𝙣 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙘𝙪𝙨𝙩𝙤𝙢 𝙥𝙝𝙤𝙣𝙚/𝙘𝙖𝙨𝙚 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙤𝙪𝙧 𝙘𝙪𝙨𝙩𝙤𝙢𝙞𝙯𝙚 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙞𝙥𝙝𝙤𝙣𝙚/𝙘𝙖𝙨𝙚 𝙘𝙪𝙨𝙩𝙤𝙢𝙞𝙯𝙚𝙧 𝙤𝙧 𝙗𝙪𝙮 𝙤𝙪𝙧 𝙡𝙞𝙢𝙞𝙩𝙚𝙙 𝙚𝙙𝙞𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙞𝙥𝙝𝙤𝙣𝙚𝙨 𝙤𝙧 𝙘𝙖𝙨𝙚𝙨. - @ligue1conforama @psg @keylornavas1 @thiagosilva @juanbernat @kimpembe3 @thilokehrer @iganagueye @marquinhosm5 @leoparedes20 @mauroicardi @angeldimariajm @k.mbappe @neymarjr @cavaniofficial21 @marcinbulka1 @sergioricogonzalez1 @abdou.lakhad.diallo @loic.jr @kurzawa_20 @mittchelb @thomas12meunier @colin_dagba @marco_verratti92 @draxlerofficial @anderherrera @a.aouchiche @pablosarabia92 @mr.choupo @gari.inno

Публикация от iDesign Gold (@idesigngold)

Нагадаємо, ПСЖ достроково визнали чемпіоном Франції.

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