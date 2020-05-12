Циганик: 50% Карпат продають за 0 гривень

Карпати шукають інвесторів, які готові взяти на себе витрати клубу.

Про це розповів журналіст Ігор Циганик.

"Зараз продається 50% Карпат, керуюча частина. Під неї шукають інвесторів. Туди входять клуб, футболісти, дитячо-юнацька футбольна школа. Продається за 0 гривень.

Будь-який інвестор, який буде готовий забрати цю частину Карпат, нічого не повинен платити. Повинен тільки взяти на себе витрати. Але в цю частину не входить база, за неї потрібно платити гроші", - сказав Циганик.