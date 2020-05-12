У Кристалі спростували зняття з Другої ліги

У Кристалі немає додаткових коштів на медичний протокол, проте клуб не відмовляється від догравання сезону у Другій лізі.

Про це розповів директор херсонського клубу Сергій Шевцов.

"Кристал дійсно написав листа до ПФЛ, суть якого полягає в тому, що клуб відповідально ставиться до здоров’я футболістів та відповідних вимог медичного протоколу. Проте ресурсів на його виконання в повному обсязі в бюджеті клубу не передбачено, комерційна діяльність, яка могла б покрити ці видатки у період карантину не ведеться. Найболючішим моментом є проведення тестування футболістів та всього персоналу, що з ними контактує. Вартість ПЛР-тестування доволі висока, а проводити його потрібно перед відновленням командних тренувань та перед початком змагань. Крім того, площі спортивної бази не відповідають вказаним вимогам щодо проживання футболістів. Всі ці обставини ми попросили врахувати при прийнятті рішень щодо відновлення змагань.

Мова про зняття херсонського Кристала зі змагань не йде. Впевнений, що більша частина клубів Другої ліги має такі самі проблеми та просто ще не відреагували", - розповів Шевцов.