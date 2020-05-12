Два клуби повідомили ПФЛ, що відмовляються догравати чемпіонат України

Нива Тернопіль і Кристал Херсон вирішили знятися з поточного чемпіонату

Два клуби Другої ліги України, тернопільська Нива (лідер турніру A) та Кристал Херсон (2-ге місце в групі B), повідомили УПЛ, що відмовляються від подальших виступів в поточному сезоні чемпіонату.

Про це повідомляє Sportarena.

Близько 80% клубів Другої ліги не зможуть забезпечити виконання медичного протоколу, необхідного для відновлення повноцінних тренувань і матчів. Через це висока ймовірність, що турнір не буде дограний.

Поки невідомо, як буде вирішене питання підсумкових позицій в турнірній таблиці, підвищення в Першу лігу та позбавлення професійного статусу. Крім того, один клуб Першої ліги планує знятися з чемпіонату.

Раніше, гравець клубу Першої ліги заразився коронавірусом.