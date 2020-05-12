Сергій Ковалець працевлаштувався у Чорноморці

Український спеціаліст Сергій Ковалець став новим головним тренером Чорноморця.

Про це повідомляє ua-football.com.

Сьогодні, 12 травня, на клубній базі одеського клубу відбулися збори, під час яких Сергія Ковальця представили команді в якості нового головного тренера.

Ковалець хоче створити боєздатну команду і вивести Чорноморець на якісно новий рівень.

Останнім місцем роботи Ковальця була Оболонь-Бровар, яку він покинув в січні. Раніше він очолював Львів, Олександрію, запорізький Металург, словацький Татран, литовський Тракай і молодіжну збірну України.

Раніше команду покинув головний тренер Остап Маркевич.

Нагадаємо, Чорноморець зменшив зарплату та розформовує другу команду.