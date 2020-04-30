Чорноморець зменшив зарплату та розформовує другу команду – ЗМІ

Бізнес власника Чорноморця Леоніда Климова перебуває у важкому стані через карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє ТаТоТаке у Facebook.

"В клубі серйозні фінансові проблеми. Вирішено суттєво зменшити зарплати футболістів під час карантину. Якщо раніше вони отримували в середньому 40 тис гривень на місяць, то тепер — приблизно в чотири рази менше. Ми розповідали, що Чорноморець збирається розформувати другу команду — тепер це майже факт. Власні вихованці, швидше за все, перейдуть в першу команду, а решті гравців можуть запропонувати покинути клуб.

Головна причина важкої ситуації в Чорноморці — фінансові проблеми його власника Леоніда Климова. Клубу не належить практично жоден з об'єктів інфраструктури Чорноморця, а орендний бізнес Клімова у важкому нокауті під час карантину", - йдеться в повідомленні.