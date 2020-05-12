Павелко знаходиться під слідством УЄФА

Керівник УАФ підозрюється в корупції

Джерело - Динамоманія.

Президент Української асоціації футболу (УАФ) Андрій Павелко став об'єктом розслідування УЄФА і ФІФА.

Про це повідомляє AP.

Павелко, який раніше був членом виконавчого комітету УЄФА, підозрюється в корупції. З вересня 2018 року спортивний функціонер листувався зі слідчими УЄФА, щоб пояснити багатомільйонні платежі, які він відправляв української федерації в 2017 році. В УЄФА відмовилися від коментарів у цій справі.

Відзначається, що прокуратура Швейцарії допитувала Павелко торік після того, як журналіст видання L'illustré повідомив, що йому погрожували розправою телефоном з України. У журналі були опубліковані матеріали про гроші, відправлених УЄФА в Україну.

Раніше, директор Карпат порадив УАФ як витратити кошти, які отримала від УЄФА.