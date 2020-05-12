Динамо не оскаржувало рішення УЄФА

Динамо та Артем Бєсєдін не скористалися своїм правом на його оскарження у Спортивний арбітражний суд у Лозанні.

Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Рішення Контрольного, етичного та дисциплінарного органу УЄФА від 24 лютого 2020 року набрало чинності.

Таким чином, Бєсєдін, який провалив допінг-тест після матчу Ліги Європи проти Мальме 28 листопада 2019 року, пропустить один рік. Термін дії санкції починається з 19 грудня минулого року - саме тоді форвард збірної України був відсторонений від футболу. Вже у жовтні нападник Динамо зможе повернутися до тренувань. Зауважимо, що Бєсєдіну загрожувала дискваліфікація на 4 роки.

До слова, попри дискваліфікацію, Динамо продовжило контракт з форвардом ще на 4 роки. Бєсєдін повинен був пропустити Євро-2020, проте перенесення турніру допомогло Артему, який вживав заборонений препарат фонтурацетам.

Раніше, Динамо повертається до повноцінних тренувань.