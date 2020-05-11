Динамо повертається до повноцінних тренувань

Команда збереться на НТБ Динамо у Кончі-Заспі

Джерело - ФК Динамо.

На вівторок, 12 травня, заплановано довгоочікуване для гравців київського Динамо повернення до повноцінного тренувального процесу.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Команда збереться на НТБ Динамо у Кончі-Заспі о 10 ранку і проведе перше тренування після введення карантинних обмежень в Україні.

Нагадаємо, загальнокомандні тренування були припинені 18 березня, коли в Україні були тимчасово заборонені всі футбольні змагання, а через кілька днів у Києві було встановлено режим надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

Майже два місяці футболісти підтримували фізичну форму в індивідуальному режимі за наданою тренерським штабом програмою. Гравці тренувалися вдома, а також виконували індивідуальну бігову роботу та роботу з м'ячем на базі в маленьких групах.

Сьогодні, 11 травня, стартував перший етап послаблення карантинних заходів, прийнятих для запобігання поширенню пандемії COVID-19, про який Кабінет міністрів України оголосив ще минулого тижня. Серед іншого, уряд зняв заборону на підготовку професійних команд з умовою обов'язкового дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів.

Готуючись до відновлення повноцінного тренувального процесу, уся перша команда Динамо, тренерський штаб і персонал команди здали ПЛР-тести на COVID-19.