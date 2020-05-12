 Франков: Ребров у Динамо - це один з варіантів, які потрібно враховувати | Футбол | Champion.com.ua
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Франков: Ребров у Динамо - це один з варіантів, які потрібно враховувати

Сьогодні 10:41 826 0
Журналіст - про можливе повернення Реброва до Динамо
Франков: Ребров у Динамо - це один з варіантів, які потрібно враховувати
#Франков, #Динамо, #Ребров

Джерело - Чемпіон.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс з фахівцем Сергієм Ребровим обговорює як поточні проблеми Динамо, так і футбольні взагалі.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Як ставлюся до чуток про повернення Реброва в Динамо? Я ні грама не сумніваюсь, що Ігор Суркіс контактує з Ребровим. Консультується, обговорює як поточні проблеми Динамо, так і футбольні взагалі.

Динамо добре розлучилося з Ребровим. Всі, хто пов'язаний з клубом, дуже вдячні йому за роботу, яка принесла два чемпіонські титули.

Більш того, Ребров поважаємо ще й за те, що після Динамо не засів в образі і не чекав, поки до нього знову прибіжать і покличуть, а пішов працювати. Працював на Близькому Сході, а зараз - в Угорщині.

У Ференцвароші йому запропонували новий контракт, у нього там дуже добре складається робота. Нехай там і не настільки просунуті і амбітні футболісти, як наші, але це хороший шматок роботи, а угорський футбол колись був великий і славний.

Як складеться з поверненням Сергія Реброва в Динамо - не знаю. Але це один з варіантів, який потрібно враховувати на майбутнє", - зазначив Франков.

Раніше, Динамо повертається до повноцінних тренувань.

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