Президент київського Динамо Ігор Суркіс з фахівцем Сергієм Ребровим обговорює як поточні проблеми Динамо, так і футбольні взагалі.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Як ставлюся до чуток про повернення Реброва в Динамо? Я ні грама не сумніваюсь, що Ігор Суркіс контактує з Ребровим. Консультується, обговорює як поточні проблеми Динамо, так і футбольні взагалі.

Динамо добре розлучилося з Ребровим. Всі, хто пов'язаний з клубом, дуже вдячні йому за роботу, яка принесла два чемпіонські титули.

Більш того, Ребров поважаємо ще й за те, що після Динамо не засів в образі і не чекав, поки до нього знову прибіжать і покличуть, а пішов працювати. Працював на Близькому Сході, а зараз - в Угорщині.

У Ференцвароші йому запропонували новий контракт, у нього там дуже добре складається робота. Нехай там і не настільки просунуті і амбітні футболісти, як наші, але це хороший шматок роботи, а угорський футбол колись був великий і славний.

Як складеться з поверненням Сергія Реброва в Динамо - не знаю. Але це один з варіантів, який потрібно враховувати на майбутнє", - зазначив Франков.