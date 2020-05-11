Гравці Валенсії повернулися до тренувань

Джерело - Чемпіон.
Валенсія повернулася до тренувань після піку пандемії коронавірусу.
Про це повідомила пресслужба клубу.
Перед початком тренування футболісти пройшли поглиблений медогляд і тепер готуються до відновлення сезону.
Відзначимо, що чемпіонат Іспанії призупинений після 27 турів, але сезон повинен відновитися 12 червня.
🦇 La plantilla entrena con el depósito lleno de ilusión 🤩— Valencia CF 🦇💯 #AMUNTDesdeCasa 🏡 (@valenciacf) May 11, 2020
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El equipo sigue avanzando en su puesta a punto y recuperando sensaciones en el césped 💪🏼⬇️#AMUNTWorld 🌏 pic.twitter.com/efCqAJZ0ne
Нагадаємо, три гравці іспанського клубу заразилися коронавірусом.