Гравці Валенсії повернулися до тренувань

Гравці Валенсії готуються до відновлення сезону

Джерело - Чемпіон.

Валенсія повернулася до тренувань після піку пандемії коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Перед початком тренування футболісти пройшли поглиблений медогляд і тепер готуються до відновлення сезону.

Відзначимо, що чемпіонат Іспанії призупинений після 27 турів, але сезон повинен відновитися 12 червня.

🦇 La plantilla entrena con el depósito lleno de ilusión 🤩



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El equipo sigue avanzando en su puesta a punto y recuperando sensaciones en el césped 💪🏼⬇️#AMUNTWorld 🌏 pic.twitter.com/efCqAJZ0ne — Valencia CF 🦇💯 #AMUNTDesdeCasa 🏡 (@valenciacf) May 11, 2020

Нагадаємо, три гравці іспанського клубу заразилися коронавірусом.