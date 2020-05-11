 Гравці Валенсії повернулися до тренувань | Футбол | Champion.com.ua
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Гравці Валенсії повернулися до тренувань

Сьогодні 21:56 689 0
Гравці Валенсії готуються до відновлення сезону
Гравці Валенсії повернулися до тренувань
#Валенсія

Джерело - Чемпіон.

Валенсія повернулася до тренувань після піку пандемії коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба клубу.

Перед початком тренування футболісти пройшли поглиблений медогляд і тепер готуються до відновлення сезону.

Відзначимо, що чемпіонат Іспанії призупинений після 27 турів, але сезон повинен відновитися 12 червня.

Нагадаємо, три гравці іспанського клубу заразилися коронавірусом.

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