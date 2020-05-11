Штанге: Шевченко очолить один з ТОП-клубів Європи

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко у майбутньому буде тренувати один із грандів європейського футболу.

Про це розповів колишній тренер Дніпра німець Бернд Штанге.

"Він провів неймовірну роботу як молодий тренер збірної України. Але це лише початок. Думаю, з часом він очолить один з ТОП-клубів Європи - Реал, Барселону або Челсі. Я вірю в його потенціал. Це підказує мені мій тренерський досвід", - сказав Штанге.