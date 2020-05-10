Олександрія цікавилася гравцем Майнца

Олександрія цікавилася Тодором Нєдєлєвим який належить німецькому Майнцу.

Про це розповів головний тренер команди Володимир Шаран.

"Одного разу ми цікавилися Тодором Нєдєлєвим з пловдівського Ботева (найкращий бомбардир і один з найкращих асистентів команди – прим.). Хороший футболіст, але коли ми дізналися, що він належить Майнцу, який за нього платив майже три мільйони євро...

Він там побув недовго, потім його віддавали в оренду. Але було видно, що футболіст цього вартий, хоча йому вже 27 років. Я розмовляв з нашими друзями з Болгарії, і з тренером розмовляв. Вони сказали, що це хороший футболіст, але він знаходиться в оренді. Проте його вартість – нереальні гроші, навіть щоб взяти його в оренду. Хоча я не скажу, що зарплати в Болгарії вищі, аніж в Україні", – сказав Шаран.