Півзахисник київського Динамо Георгій Цітаішвілі з 16 років навчився розпоряджатися грошима.

Про це розповів сам гравець.

"Якщо у тебе є готівка, ти в будь-який момент можеш її взяти. Коли я отримував першу зарплату, то знав, що мені не потрібно більше 200, ну максимум 300 доларів на місяць.

Решту я відправляв батьком. З 16 років утримую сім'ю. Сказав мамі і татові, що вони можуть нікуди не рипатися, не працювати. У 16 років це були невеликі гроші, але… в родині бували і гірші часи.

Я не дорікаю – не варто ображати, бо таке життя. Якби не ця ситуація, може б мене й тут у Динамо і не було б. Але я до цього дуже серйозно ставився і завжди моя головна мотивація – допомогти своїй сім’ї, я це знаю з 12 років", - розповів Цітаішвілі.