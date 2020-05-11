Напередодні Андреа Рінальді був госпіталізований в дуже важкому стані.

Півзахисник молодіжної команди Аталанти Андреа Рінальді помер в реанімації.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Напередодні 19-річний футболіст був доставлений в лікарню в Варезе з діагнозом аневризма судин головного мозку. Лікарям врятувати його не вдалося.

Рінальді з 13 років перебував у структурі Аталанти. Разом з командою U-17 в 2016 році він виграв Скудетто і Суперкубок Італії.

Сезон-2019/20 Рінальді проводив в оренді в Леньяно Серії D.

Раніше повідомлялося, що турецький гравець задушив свого сина, хворого коронавірусом.