Проти Динамо в Україні команди УПЛ завжди грають другим номером, вибудовуючи захисну лінію.

Про це заявив футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло.

"Яка зараз найбільша ігрова проблема Динамо? Подолання кількісної оборони. Проти Динамо в Україні завжди грають другим номером, вибудовуючи захисну лінію. Навіть у радянський час таку проблему мав Валерій Васильович Лобановський.

Це говорить, в першу чергу, про якість середини поля. "Покажи, який у тебе півзахист, і я скажу, яка у тебе команда". Тому я вважаю, що киянам зараз не вистачає досвідчених, кваліфікованих гравців у середині поля, які зможуть посилити та урізноманітнити гру команди. Але спершу має бути загальна стратегія та розуміння, чого хоче клуб", - зазначив Заховайло.