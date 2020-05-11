 Заховайло назвав головну проблему Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Заховайло назвав головну проблему Динамо

Сьогодні 14:47 971 0
Футбольний менеджер вважає, що вона далеко не нова
Заховайло назвав головну проблему Динамо
#Заховайло, #Динамо

Джерело - football24.ua.

Проти Динамо в Україні команди УПЛ завжди грають другим номером, вибудовуючи захисну лінію.

Про це заявив футбольний менеджер В'ячеслав Заховайло.

"Яка зараз найбільша ігрова проблема Динамо? Подолання кількісної оборони. Проти Динамо в Україні завжди грають другим номером, вибудовуючи захисну лінію. Навіть у радянський час таку проблему мав Валерій Васильович Лобановський.

Це говорить, в першу чергу, про якість середини поля. "Покажи, який у тебе півзахист, і я скажу, яка у тебе команда". Тому я вважаю, що киянам зараз не вистачає досвідчених, кваліфікованих гравців у середині поля, які зможуть посилити та урізноманітнити гру команди. Але спершу має бути загальна стратегія та розуміння, чого хоче клуб", - зазначив Заховайло.

Раніше, Динамо повертається до повноцінних тренувань.

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