Керівник Мінська спростував інформацію про зараження гравця коронавірусом

Шлойдо заявив, що результат тесту поки невідомий

Джерело - Пресбол.

На цей час немає результату тесту на коронавірус, який здавав футболіст білоруської команди Мінськ.

Про це заявив керівник клубу Ігор Шлойдо.

"Це неправда. Результату тесту чекати ще один-два дні", - зазначив Шлойдо.

Раніше з'явилася інформація про те, що тест на COVID-19 виявився позитивним і команда піде на двотижневий карантин.

Раніше бюро виконкому БФФ прийняло рішення про перенесення матчу 4-го туру Першої ліги чемпіонату Білорусі між Гомелем і Арсеналом через те, що у одного з футболістів Дзержинського клубу підозра на наявність вірусу COVID-19.

Станом на 11 травня у Білорусі коронавірус підтверджений у 23906 осіб, померло - 135.