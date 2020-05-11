Джерело - pressball.by.
Один з гравців ФК Мінськ, у якого була підозра на коронавірусну хворобу COVID-19, здав позитивний тест.
Про це повідомляє Прессбол.
Команда йде на двотижневий карантин.
Раніше бюро виконкому БФФ прийняло рішення про перенесення матчу 4-го туру Першої ліги чемпіонату Білорусі між Гомелем і Арсеналом через те, що у одного з футболістів Дзержинського клубу підозра на наявність вірусу COVID-19.
Станом на 11 травня у Білорусі коронавірус підтверджений у 23906 осіб, померло - 135.