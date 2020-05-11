Команда Мінськ йде на двотижневий карантин

Один з гравців ФК Мінськ, у якого була підозра на коронавірусну хворобу COVID-19, здав позитивний тест.

Про це повідомляє Прессбол.

Команда йде на двотижневий карантин.

Раніше бюро виконкому БФФ прийняло рішення про перенесення матчу 4-го туру Першої ліги чемпіонату Білорусі між Гомелем і Арсеналом через те, що у одного з футболістів Дзержинського клубу підозра на наявність вірусу COVID-19.

Станом на 11 травня у Білорусі коронавірус підтверджений у 23906 осіб, померло - 135.