У гравця Мінська підозра на коронавірус

Футболіст зараз очікує результати тестування на коронавірус

Чемпіонат Білорусі з футболу опинився під загрозою, адже один з гравців команди Мінськ має підозру на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це повідомляє Telegram-каналу NEXTA Live.

Футболіст зараз очікує результати тестування на коронавірус.

Цей футболіст не потрапив в заявку Мінська на матч з Городеєю (1:1), який відбувся 8 травня. Завтрашнє тренування команди скасоване.

Раніше бюро виконкому БФФ прийняло рішення про перенесення матчу 4-го туру першої ліги чемпіонату Білорусі між Гомелем і Арсеналом через те, що у одного з футболістів дзержинського клубу підозра на наявність вірусу COVID-19.