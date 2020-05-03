Луческу похизувався, що виховав колишню зірку Шахтаря

Колишній тренер Шахтаря Мірча Луческу зробив гравця Роми Генріха Мхітаряна голеадора.

Про це заявив сам фахівець.

"Він [Мхітарян] - вирішальний гравець, нехай тренеру і потрібно для нього знайти відповідне місце на полі. Я зробив його другим форвардом, з огляду на його якості асистента. Щоб заслужити довіру, Мхітарян не повинен грати в оренді, йому потрібна визначеність.

У Манчестер Юнайтед у нього не склалося, тому що йому доводилося починати рух занадто далеко від воріт, Генріх був не в найкращій ситуації в тактичному плані. Він – чудовий хлопець, мені було приємно працювати з ним. Зі мною Мхітарян став прекрасним голеадором", - зазначив Луческу.