Хавбек Вольфсбурга зазнав жахливої травми на тренуванні

Джерело - football24.ua.
Півзахисник німецького Вольфсбурга Яннік Герхардт травмував обличчя під час двосторонки на тренувальному занятті.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
26-річний німець зламав вилицеву кістку на тренуванні.
Герхардт травмувався під час суботнього заняття. Він був госпіталізований для детального обстеження, де й поставили серйозний діагноз. Терміни відновлення Герхардт наразі невідомі. Можливо, хавбек зможе грати в спеціальній захисній масці.
У нинішньому сезоні Яннік Герхардт провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та оформив 1 асист.
Раніше, Бундесліга оприлюднила календар матчів решти сезону.
Нагадаємо, німецька Бундесліга офіційно оголосила про відновлення національної першості.