УЄФА продовжує розглядати питання про відновлення єврокубкових турнірів

Догравання Ліги чемпіонів і Ліги Європи може бути організовано в форматі міні-турніру.

Про це повідомляє Mirror.

УЄФА вже обговорив можливість проведення останніх раундів Ліги чемпіонів і Ліги Європи за схемою міні-турніру в турецькому Стамбулі і польському Гданську відповідно, де повинні були відбутися фінали.

Всі решта матчів кожного єврокубка можуть пройти в одному місті, від других поєдинків 1/8 фіналу, намічених на початок серпня, аж до фіналу Ліги Європи 27 серпня і фіналу Ліги чемпіонів 29 серпня.

11 травня керівники УЄФА зустрінуться з представниками 55 національних асоціацій в режимі відеоконференції, де обговорять варіанти календарного плану.

Європейський керівний орган хоче мати чіткий план від кожної ліги до 25 травня перед наступними зборами Виконавчого комітету 27 травня, коли буде узгоджений остаточний список матчів та їхній графік.

Можливі дати Ліги чемпіонів / Ліги Європи

02–07 серпня. 1/8 фіналу ЛЧ та ЛЄ

13–16 серпня. 1/4 фіналу ЛЧ та ЛЄ

20–23 серпня. 1/2 фіналу ЛЧ та ЛЄ

27 серпня. Фінал Ліги Європи

29 серпня. Фінал Ліги Чемпіонів

Нагадаємо, УЄФА визначає найкращу команду України.