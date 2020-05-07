УЄФА визначає найкращу команду України

Джерело - Чемпіон.
УЄФА пропонує вибрати найкращу українську команду часів незалежності.
Про це повідомляє пресслужба організації у Twitter.
Доступні п'ять варіантів:
1. Динамо - 1999 (півфінал Ліги чемпіонів).
2. Збірна України - 1999 (поразка в плей-оф до ЧЄ-2000).
3. Збірна України - 2006 (1/4 фіналу чемпіонату світу).
4. Шахтар - 2009 (перемога в Кубку УЄФА).
5. Дніпро - 2015 (фінал Ліги Європи).
🇺🇦 Лучшая футбольная команда в истории независимой Украины?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) May 7, 2020
1. "Динамо"-1999
2. Сборная Украины-1999
3. Сборная Украины-2006
4. "Шахтер"-2009
5. "Днепр"-2015@uafukraine | @DynamoKyiv | @FCShakhtar pic.twitter.com/qkxjoAE9Ta
Нагадаємо, 11 років тому Шахтар пробився у фінал Кубку УЄФА.