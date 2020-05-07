УЄФА визначає найкращу команду України

В УЄФА запропонували п'ять варіантів найкращої української команди

Джерело - Чемпіон.

УЄФА пропонує вибрати найкращу українську команду часів незалежності.

Про це повідомляє пресслужба організації у Twitter.

Доступні п'ять варіантів:

1. Динамо - 1999 (півфінал Ліги чемпіонів).

2. Збірна України - 1999 (поразка в плей-оф до ЧЄ-2000).

3. Збірна України - 2006 (1/4 фіналу чемпіонату світу).

4. Шахтар - 2009 (перемога в Кубку УЄФА).

5. Дніпро - 2015 (фінал Ліги Європи).

Нагадаємо, 11 років тому Шахтар пробився у фінал Кубку УЄФА.