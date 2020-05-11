Григорчук: Не виключаю, що буду працювати у збірній

Український наставник Роман Григорчук, який останніми роками працював у Середній Азії в Габалі і Астані, не проти очолити збірну якоїсь з країн.

Про це заявив сам фахівець.

"На початку року українські ЗМІ поширили інформацію про те, що ви можете очолити збірну Азербайджану. Я не надав цим публікаціям особливого значення.

Це неправда? У мене ніяких конкретних контактів з АФФА не було.

Може, я був в попередньому списку 32 кандидатів? Я навіть не знаю нічого про цей список. Я дійсно нічого не можу сказати про це. До мене ніхто не звертався, ніхто не дзвонив. Можливо, моє ім'я потрапило туди після мого інтерв'ю, де я заявив, що готовий працювати в збірній, але не називав ім'я команди. Просто зазначив, що відчуваю себе готовим до цього. Можливо, після цього в ЗМІ і з'явилися такі публікації.

Чи на можливий дзвінок з АФФА поставився б тепло? Раніше я не міг уявити себе в національній команді. Зараз подібний варіант роботи не виключаю. Це може бути дуже цікава і насичена робота", - зазначив Григорчук.