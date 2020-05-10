Стали відомі нові подробиці скандалу з Вукоєвичем щодо залякування дружини

У заяві хорватської прокуратури сказано, що Огнен діяв нетверезим

Стали відомі подробиці скандалу, в який потрапив колишній футболіст київського Динамо і збірної Хорватії Огнен Вукоєвич.

Про це повідомляє Telegram.

На деякий час він був затриманий поліцією за погрози своїй дружині, але потім звільнений. Йому заборонили наближатися до його дружини.

У заяві хорватської прокуратури сказано: "Існує обгрунтована підозра, що обвинувачений перебував у стані алкогольного сп'яніння пізнім увечері 7 травня 2020 року в Загребі. Дружина вказала йому, що він повинен припинити свій алкоголізм.

У відповідь Вукоєвич почав кричати на неї і залякував. Він підозрюється, що погрожував їй та її найближчим родичам. Коли потерпіла, побоюючись за своє життя, спробувала зателефонувати в поліцію зі свого мобільного телефону, Вукоєвич спробував вирвати мобільний телефон з її рук та штовхнув дружину. Така поведінка підсудного викликало у його дружини почуття страху за своє життя, а також членів її сім'ї".

Тепер Вукоєвичу заборонено наближатися до його дружини і навіть намагатися встановлювати з нею стосунки. Колишній футболіст також повинен залишити їх спільний дім. Адвокат хорвата Нікола Мандич розповів, що його клієнт вже знайшов собі інше житло.

Раніше повідомлялося, що Вукоєвич був затриманий поліцією, оскільки погрожував вбити свою дружину, її сестру і матір. Відразу після арешту в його квартирі був проведений обшук.