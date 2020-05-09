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У Хорватії поліція затримала Вукоєвича: Ексгравця Динамо звинувачують у погрозах вбити дружину, її сестру і матір

Сьогодні 13:55 872 0
Огнєна Вукоєвича затримала поліція
У Хорватії поліція затримала Вукоєвича: Ексгравця Динамо звинувачують у погрозах вбити дружину, її сестру і матір
#Вукоєвич

Джерело - tribuna.com.

Тренер-селекціонер Динамо і тренер збірної Хорватії U-20 Огнєн Вукоєвич затриманий поліцією Загреба за підозрою в погрозах вчинення злочину.

Про це повідомляє Sportske Novosti.

Вчора, 7 травня,  Вукоєвича доставили у відділення поліції. За неофіційною інформацією, він прийшов додому п'яним і погрожував вбити дружину, її сестру і матір. Поліції про це повідомив член сім'ї.

Поліція провела обшук в будинку 36-річного хорвата, щоб визначити, чи є у Вукоєвича вогнепальна зброя.

Видання Telegram повідомляє, що у слідчих було достатньо доказів проти колишнього футболіста, тому щодо нього було порушено кримінальну справу.

Відзначимо, що Вукоєвич одружився у 2016 році.

Раніше, Вукоєвич вказав на проблемну позицію у київському клубі.

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