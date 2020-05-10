 Вісім клубів АПЛ виступають проти догравання сезону на нейтральних полях | Футбол | Champion.com.ua
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Вісім клубів АПЛ виступають проти догравання сезону на нейтральних полях

Вчора 23:55 967 0
У понеділок клуби обговорять частина питань по рестарту сезону
Вісім клубів АПЛ виступають проти догравання сезону на нейтральних полях
#АПЛ

Джерело - Sport Arena.

Вісім клубів АПЛ негативно ставляться до ідеї догравання сезону на нейтральних полях.

Про це повідомляє The Telegraph.

До шести командам нижній частині таблиці приєдналися два клуби верхньої половини, чиї назви поки не повідомляються.

У понеділок представники команд обговорять частина питань по рестарту сезону. На голосування поставлено продовження контрактів гравців, чиї угоду закінчуються 30 червня, до фактичного кінця сезону. Очікується, що рішення про ігри на нейтральних полях не зможуть взяти в той же день і обговорення буде перенесено на 18 травня.

Проти матчів на нейтральних аренах виступає Брайтон, Астон Вілла, Вотфорд, Вест Гем, Норвіч і Борнмут. Виконавчий директор Брайтона Пол Барбер наполягає на затвердженні детального поетапного плану повернення команд на поле.

Нагадаємо, в АПЛ побоюються бунту гравців через відновлення сезону.

Раніше в АПЛ можуть заборонити святкування голів і обмін футболками.

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