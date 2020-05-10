Севідов: Не потрібно вірити всім словам Баранки

Щодо Говерли заведена кримінальна справа згідно із законом Павелка після матчу проти Зорі у 2016-му році.

Про це заявив фахівець Олександр Севідов.

"Що стосується Говерли, то дійсно заведено кримінальну справу згідно із законом Павелка після матчу проти Зорі в 2016-му році. Я до того клубу вже не мав відношення кілька років. Так що говорити тут теж нема про що. Не бачу предмета для розмови.

Що стосується Маріуполя, стільки раз вже обговорювали цю проблему, я теж чекаю закінчення розслідування. Щодо Вереї - це смішно, нічого обговорювати, у мене в голові не вкладається - де Верея, а де мільйонер-китаєць, король договірних матчів.

Цю інформацію можна перевірити, погуглити. Не потрібно вірити всім словам Баранки", - сказав Севідов.