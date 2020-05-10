 Севідов: Не потрібно вірити всім словам Баранки | Футбол | Champion.com.ua
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Севідов: Не потрібно вірити всім словам Баранки

Сьогодні 19:39 644 0
Фахівець - про справи щодо договірних матчів
Севідов: Не потрібно вірити всім словам Баранки
#Севідов, #Баранка

Джерело - Чемпіон.

Щодо Говерли заведена кримінальна справа згідно із законом Павелка після матчу проти Зорі у 2016-му році.

Про це заявив фахівець Олександр Севідов.

"Що стосується Говерли, то дійсно заведено кримінальну справу згідно із законом Павелка після матчу проти Зорі в 2016-му році. Я до того клубу вже не мав відношення кілька років. Так що говорити тут теж нема про що. Не бачу предмета для розмови.

Що стосується Маріуполя, стільки раз вже обговорювали цю проблему, я теж чекаю закінчення розслідування. Щодо Вереї - це смішно, нічого обговорювати, у мене в голові не вкладається - де Верея, а де мільйонер-китаєць, король договірних матчів.

Цю інформацію можна перевірити, погуглити. Не потрібно вірити всім словам Баранки", - сказав Севідов.

Раніше, Севідов оскаржить рішення КДК.

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