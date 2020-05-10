Кобін: Луческу - це топовий тренер

Мірча Луческу привітав Василя Кобіна з тренерською кар'єрою.

Про це розповів сам головний тренер Миная.

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"Мірча Луческу, вважаю, топовий тренер. Як людина хороша. Він нам розповідав багато таких речей, про які я не знав. Я перейшов у Шахтар в 24 роки. І зрозумів, що попередні тренери дали мені дуже маленький відсоток знань.

А Луческу однозначно топовий тренер. Якось ми грали проти Чорноморця, ми перемогли. Він мені подзвонив після матчу, привітав з перемогою, з тренерською кар'єрою. Мені було дуже приємно", - сказав Кобін.