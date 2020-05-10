Бетао: Ігор Суркіс - це найкраща людина

Київське Динамо пропонувало Бетао роботу тренера.

Про це розповів сам 36-річний бразильський захисник.

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"Наприкінці жовтня 2014 року я зв'язався з Сергієм Ребровим і представником міжнародної служби Динамо Анатолієм Вовком, пояснив ситуацію, що я без команди. Мені було 30 років і я хотів продовжувати грати, не мав зайвої ваги, був у хорошій формі та готовий був багато тренуватися. Запитав - чи можна повернутися до Динамо?

Буквально через день Анатолій надіслав мені квиток на імейл і запросив у клуб. Я приїхав до Києва, і в листопаді-грудні серйозно працював на базі один і з другою командою. Перед зимовими зборами у 2015-му президент Динамо сказав, що задоволений моїм професіоналізмом і роботою, і запропонував підписати контракт до кінця сезону. Ігор Суркіс - це найкраща людина. Він сказав, що оплатить ще й мою роботу без контракту в листопаді та грудні. Я був дуже вдячний.

Коли сезон закінчився, я спілкувався з Ребровим і Суркісом, і мені запропонували вчитися на тренера та працювати з Динамо. Я подумав і не зміг погодитися, мені тоді був 31 рік і я ще хотів грати у футбол, у мене були сили. Мені сказали: добре, якщо захочеш працювати в Динамо, коли закінчиш кар'єру, - телефонуй нам", — зазначив Бетао.