 Динамо і Шахтар не заплатили Палмейрас за трансфери Че Че та Вітао | Футбол | Champion.com.ua
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Динамо та Шахтар ще не повністю розрахувалися з Палмейрас за трансфери Че Че та Вітао

Вчора 23:42 228 0
Бразильський клуб дозволив Динамо відстрочити платіж на другу половину року через коронавірус
Динамо та Шахтар ще не повністю розрахувалися з Палмейрас за трансфери Че Че та Вітао
#Палмейрас, #Динамо, #Шахтар, #Вітао, #Че Че

Джерело - Globo Esporte.

Бразильський Палмейрас має отримати кошти від київського Динамо та Шахтаря за трансфери Че Че та Вітао.

Про це повідомляє Globo Esporte.

Динамо ще має виконати останній платіж в розмірі 6 млн бразильських реалів (близько 950 тисяч євро - прим.).

Бразильський клуб дозволив Динамо відстрочити платіж на другу половину року через коронавірус

Також Шахтар ще не виплатив Палмейрас повну суму трансферу захисника Вітао. Гірники повинні ще 4,5 млн бразильських реалів (близько 715 тисяч євро - прим.).

Нагадаємо, Палмейрас спробує підписати Ібрагімовича.

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