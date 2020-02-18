Англійського футболіста засудили до довічного ув'язнення за вбивство

Суд виніс вирок футболістові Джозефу Тревору, який виступав за напівпрофесійну команду Ньюкасл Таун. Гравець засуджений до довічного ув'язнення за зґвалтування і вбивство 18-річної дівчини.

За інформацією Daily Star, трагедія сталася у квітні 2019 року. Меган Ньютон була знайома зі своїм убивцею ще в школі. Дівчина після роботи відправилася в нічний клуб. На виході з клубу вона зустріла футболіста, якому запропонувала переночувати у неї вдома. Тревор з радістю прийняв запрошення.

Відзначається, що це не перше зґвалтування футболіста, але перший випадок не дійшов до суду. Меган знала про цей інцидент і нібито розповіла друзям, що і стало причиною сварки з Тревором.

Труп дівчини виявили з дев'ятьма ножовими пораненнями на спині. Правоохоронці також з'ясували, що в ніч убивства футболіст вживав алкоголь і наркотики.