Худжамов: Шахтар не відпустить Трубіна

Джерело - football24.ua.
Для голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна було б добре перебратися у Бенфіку.
Так вважає колишній воротар гірників Рустам Худжамов.
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"Це було б класно для нього. Але, мені здається, що Шахтар не відпустить Анатолія. Думаю, в майбутньому буде велика "заруба" між Трубіним і Олексієм Шевченком за місце в основі Шахтаря.
Однак якби відпустили, це було б чудово для його майбутнього. Бенфіка вміє грати з молодими футболістами, розкривати їх потенціал і заробляти на цьому", – заявив Худжамов у коментарі каналу Футбол 1.
Нагадаємо, Трубін – вихованець академії Шахтаря. Дебютував в основному складі "гірників" 26 травня 2019 року у матчі проти Маріуполя.