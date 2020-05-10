Худжамов: Шахтар не відпустить Трубіна

Для голкіпера Шахтаря Анатолія Трубіна було б добре перебратися у Бенфіку.

Так вважає колишній воротар гірників Рустам Худжамов.

Важливо: Динамо та Шахтар ще не повністю розрахувалися з Палмейрас за трансфери Че Че та Вітао

"Це було б класно для нього. Але, мені здається, що Шахтар не відпустить Анатолія. Думаю, в майбутньому буде велика "заруба" між Трубіним і Олексієм Шевченком за місце в основі Шахтаря.

Однак якби відпустили, це було б чудово для його майбутнього. Бенфіка вміє грати з молодими футболістами, розкривати їх потенціал і заробляти на цьому", – заявив Худжамов у коментарі каналу Футбол 1.