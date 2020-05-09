Вукоєвич: Через розбіжності з дружиною у мене був допит в прокуратурі

Тренера-селекціонера Динамо Огнєна Вукоєвича відпустила хорватська поліція за умови, що він вирішить розбіжності з дружиною.

Про це він розповів порталу Jutarnji List.

"Можу підтвердити, що через розбіжності з дружиною у мене був допит в прокуратурі. Мене звільнили із зобов'язанням, що, поки ці розбіжності не будуть повністю вирішені, ми не повинні жити разом. Вірю, що ми скоро вирішимо цю ситуацію в колі сім'ї. До тих пір прошу зрозуміти необхідність тримати наші сімейні справи між нами", - сказав Вукоєвич.