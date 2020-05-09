Йому заборонено наближатися до дружини ближче ніж на 200 метрів

Джерело - Jutarnji Vesti.

Хорватська поліція відпустила тренера-селекціонера Динамо Огнєна Вукоєвич після надання свідчень.

Про це повідомляє Jutarnji Vesti.

Вукоєвичу заборонено відвідувати свій будинок в Тушканаці та наближатися до дружини ближче, ніж на 200 метрів.

Це тимчасовий захід, його термін буде залежати від Вукоєвича та його дружини.

Заборона буде діяти поки їхні адвокати не подадуть клопотання про призупинення.

Нагадаємо, ексгравця Динамо звинувачують у погрозах вбити дружину, її сестру і матір.