Джерело - Чемпіон.

8 травня 2019 року, у Лізі чемпіонів відбувся один з найпам'ятніших матчів останніх років.

У матчі-відповіді в півфіналі Тоттенгем, після домашньої поразки від Аякса (0:1), поступався в Амстердамі після 1 тайму - 2:0. Проте завдяки неймовірному хет-трику Лукаса Моури (переможний гол було забито на 96-й хвилині - ред.), пробився у фінал Ліги чемпіонів.

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