Ов'єдо Луніна відновив тренування

Джерело - Чемпіон.
Ов'єдо українського голкіпера Андрія Луніна розпочало підготовку до відновлення сезону.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
Сьогодні, 9 травня, команда вже займалася на полі клубної бази.
¡Buenos días, oviedistas! ¿Cómo estáis?— Real Oviedo 🏡 (@RealOviedo) May 9, 2020
Nos toca volver al trabajo 💪🏻
📍 El Requexón#RealOviedo pic.twitter.com/VICEldPwQl
Раніше повідомлялося, що Лунін, який виступає на правах оренди за Реал Ов'єдо, стане другим воротарем вершкових у наступному сезоні.