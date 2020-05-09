Ов'єдо Луніна відновив тренування

У Сегунді готуються до відновлення чемпіонату

Джерело - Чемпіон.

Ов'єдо українського голкіпера Андрія Луніна розпочало підготовку до відновлення сезону.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Сьогодні, 9 травня, команда вже займалася на полі клубної бази.

¡Buenos días, oviedistas! ¿Cómo estáis?



Nos toca volver al trabajo 💪🏻

📍 El Requexón#RealOviedo pic.twitter.com/VICEldPwQl — Real Oviedo 🏡 (@RealOviedo) May 9, 2020

Раніше повідомлялося, що Лунін, який виступає на правах оренди за Реал Ов'єдо, стане другим воротарем вершкових у наступному сезоні.