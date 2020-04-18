 Лунін стане другим воротарем Реала в наступному сезоні | Футбол | Champion.com.ua
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Лунін стане другим воротарем Реала в наступному сезоні

Сьогодні 15:12 1028 0
Альфонс Ареола, який зараз є другим голкіпером повернеться в ПСЖ
Лунін стане другим воротарем Реала в наступному сезоні
#Лунін, #Реал, #Ареола, #ПСЖ, #Ов'єдо, #Куртуа

Джерело - FootBoom.

Український голкіпер Андрій Лунін стане другим воротарем Реала в наступному сезоні, оскільки Альфонс Ареола повернеться в ПСЖ.

Про це повідомляє AS.

Іспанське видання повідомляє, що Ареола заявив про свій намір зіграти в наступному році на чемпіонаті Європи, і бажанні мати стабільну ігрову практику.

Відзначається, що Лунін помітно прогресував у ігровому плані в Ов'єдо, але його прогрес був зупинений спалахом коронавируса.

Керівництво клубу і тренери повністю довіряють Луніну, але зараз тренерський штаб "вершкових" бачить перспективу Луніна саме, як дублера Тібо Куртуа.

Нагадаємо, клуб Бундесліги може орендувати Луніна.

Раніше Лунін долучився до челенджу Роналду.

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