Альфонс Ареола, який зараз є другим голкіпером повернеться в ПСЖ

Джерело - FootBoom.

Український голкіпер Андрій Лунін стане другим воротарем Реала в наступному сезоні, оскільки Альфонс Ареола повернеться в ПСЖ.

Про це повідомляє AS.

Іспанське видання повідомляє, що Ареола заявив про свій намір зіграти в наступному році на чемпіонаті Європи, і бажанні мати стабільну ігрову практику.

Відзначається, що Лунін помітно прогресував у ігровому плані в Ов'єдо, але його прогрес був зупинений спалахом коронавируса.

Керівництво клубу і тренери повністю довіряють Луніну, але зараз тренерський штаб "вершкових" бачить перспективу Луніна саме, як дублера Тібо Куртуа.

Нагадаємо, клуб Бундесліги може орендувати Луніна.

Раніше Лунін долучився до челенджу Роналду.