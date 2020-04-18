Джерело - FootBoom.
Український голкіпер Андрій Лунін стане другим воротарем Реала в наступному сезоні, оскільки Альфонс Ареола повернеться в ПСЖ.
Про це повідомляє AS.
Іспанське видання повідомляє, що Ареола заявив про свій намір зіграти в наступному році на чемпіонаті Європи, і бажанні мати стабільну ігрову практику.
Відзначається, що Лунін помітно прогресував у ігровому плані в Ов'єдо, але його прогрес був зупинений спалахом коронавируса.
Керівництво клубу і тренери повністю довіряють Луніну, але зараз тренерський штаб "вершкових" бачить перспективу Луніна саме, як дублера Тібо Куртуа.
Нагадаємо, клуб Бундесліги може орендувати Луніна.
Раніше Лунін долучився до челенджу Роналду.