Вукоєвич: Динамо необхідний опорник європейського рівня

Експівзахисник Динамо Огнєн Вукоєвич вказав на проблемну позицію у київському клубі.

Про це розповів сам хорватський футболіст.

"Я вважаю, що Динамо зараз потрібен ще один опорник європейського рівня, який більше орієнтований на оборону, яким був я.

Але у киян є хороші опорники, молоді. На сьогодні їм не вистачає європейського досвіду, щоб в майбутньому бути хорошими опорними півзахисниками. У нас є Сидорчук, який має великий досвід, але він бокс-ту-бокс півзахисник, як і Шепелєв.

Але я вважаю, що саме півзахисника опорного плану, який міг зіграти більше на оборону, як Юссуф, наприклад, немає. Пам'ятаю якось Ігор Суркіс назвав гравця такого плану "собакою".

Я вважаю, що Динамо потрібна така "собачка" – №6, жорсткий і європейського рівня, який може зіграти важливу роль", – розповів Вукоєвіч.