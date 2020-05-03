БАТЕ переграв Німан у 7 турі чемпіонату Білорусі

Стасевич забив один гол і зробив дві результативні передачі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 травня, у сьомому турі чемпіонату Білорусі БАТЕ здобув домашню перемогу над Німаном.

На старті зустрічі БАТЕ забив два швидкі голи - Спочатку Стасевич асистував Дубаїчу, а потім сам відзначився, реалізувавши пенальті. Кадимян з передачі Васильєва один гол відіграв. А на 70-ій хвилині Нехайчик встановив остаточний рахунок 3:1.

У складі Німана увесь матч провів українець Володимир Коваль.

Чемпіонат Білорусі - Вища ліга

7 тур, 3 травня

БАТЕ - Німан 3:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 12 Дубаїч, 2:0 - 17 Стасевич (пен), 2:1 - 31 Кадимян, 3:1 - 70 Нехайчик

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