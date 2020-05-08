Футбольним турнірам дозволили не використовувати VAR при дограванні сезону

Організатори турніру можуть самі вирішувати щодо VAR

Джерело - Чемпіон.

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) прийняла ряд тимчасових змін в правила футболу для догравання нинішнього сезону.

Про це повідомляє журналіст Джованні Капуано.

Також була внесена ще одне тимчасова зміна в правила футболу: при дограванні сезону футбольним турнірам, які використовують систему відеоповторів VAR, дозволено тимчасово відмовитися від VAR.

При цьому, як і в випадку з 5 замінами, турніри можуть самі вирішувати, чи варто використовувати тимчасові поправки в правила футболу.

При цьому, турніри, які вирішать все-таки використовувати VAR, повинні строго дотримуватися всіх правил його використання.

.@TheIFAB autorizza le federazioni a sospendere l'utilizzo del #Var in caso di ripartenza di questa stagione. In caso di mantenimento della video assistenza, però, dovrà esserne osservato il protocollo senza alcuna modifica pic.twitter.com/TBTay2b0Gv — Giovanni Capuano (@capuanogio) May 8, 2020

Раніше вже повідомлялося про те, що командам дозволили проводити по 5 замін за матч.