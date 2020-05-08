Футбольним турнірам дозволили не використовувати VAR при дограванні сезону

Джерело - Чемпіон.
Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) прийняла ряд тимчасових змін в правила футболу для догравання нинішнього сезону.
Про це повідомляє журналіст Джованні Капуано.
Також була внесена ще одне тимчасова зміна в правила футболу: при дограванні сезону футбольним турнірам, які використовують систему відеоповторів VAR, дозволено тимчасово відмовитися від VAR.
При цьому, як і в випадку з 5 замінами, турніри можуть самі вирішувати, чи варто використовувати тимчасові поправки в правила футболу.
При цьому, турніри, які вирішать все-таки використовувати VAR, повинні строго дотримуватися всіх правил його використання.
.@TheIFAB autorizza le federazioni a sospendere l'utilizzo del #Var in caso di ripartenza di questa stagione. In caso di mantenimento della video assistenza, però, dovrà esserne osservato il protocollo senza alcuna modifica pic.twitter.com/TBTay2b0Gv— Giovanni Capuano (@capuanogio) May 8, 2020
Раніше вже повідомлялося про те, що командам дозволили проводити по 5 замін за матч.