ФІФА тимчасово дозволила 5 замін у матчі

У правила футболу були тимчасово внесені зміни

Під час догравання нинішнього сезону всім командам буде дозволено проводити по 5 замін у матчі.

Про це повідомляє прес-служба ФІФА.

Це зроблено для того, щоб командам було легше впоратися з ущільненим графіком.

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) погодився з проханням ФІФА внести тимчасову поправку до правил футболу.

Це правило буде поширюватися на всі офіційні турніри, які будуть завершені до 31 грудня 2020 року. Таким чином, на турніри сезону 2020/2021 це правило поширюватися не буде.

5 замін команди зможуть здійснювати не більше ніж в три заходи. Якщо дві команди роблять заміни одночасно, це буде вважатися як один захід для кожної з них. Заміни в перерві матчів також будуть дозволені.

Раніше повідомлялося, що у ФІФА розглядають перехід на календар весна-осінь.

Нагадаємо, головний медик ФІФА виступив проти відновлення чемпіонатів.