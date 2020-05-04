Президент ПФЛ запропонував несподіваний варіант завершення сезону у Першій лізі

Джерело - Tribuna.com.
У Першій лізі можна розіграти путівки в УПЛ між клубами, які подали заявку на атестацію.
Про це заявив президент ПФЛ Сергій Макаров.
"Як варіант, розглядаємо закінчити Другу лігу, адже там зіграно два кола. А в Першій розіграти путівки в УПЛ між клубами, які подали заявку на атестацію до УПЛ. Але це поки що не вирішено. Рішення немає.
Поки пріоритет - дограти чемпіонати в тому вигляді, в якому повинні були спочатку. Класичний варіант. Але по ходу справи можливі різні варіанти. Зараз дивимося, аналізуємо інформацію.
На цьому тижні ще буде засідання робочої групи: УПЛ, ми, УАФ і профспілка. Наскільки знаю, федерація готує медичний протокол, де розписані всі заходи до поновлення чемпіонату і в його процесі", - зазначив Макаров.
Заявки на атестацію в УПЛ подали Рух, Волинь, Минай, Інгулець, Оболонь Бровар, Металіст-1925 і Чорноморець.
Раніше, Палкін запропонував залишити в УПЛ 12 команд.