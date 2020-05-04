Президент ПФЛ запропонував несподіваний варіант завершення сезону у Першій лізі

У Першій лізі можна розіграти путівки в УПЛ між клубами, які подали заявку на атестацію.

Про це заявив президент ПФЛ Сергій Макаров.

"Як варіант, розглядаємо закінчити Другу лігу, адже там зіграно два кола. А в Першій розіграти путівки в УПЛ між клубами, які подали заявку на атестацію до УПЛ. Але це поки що не вирішено. Рішення немає.

Поки пріоритет - дограти чемпіонати в тому вигляді, в якому повинні були спочатку. Класичний варіант. Але по ходу справи можливі різні варіанти. Зараз дивимося, аналізуємо інформацію.

На цьому тижні ще буде засідання робочої групи: УПЛ, ми, УАФ і профспілка. Наскільки знаю, федерація готує медичний протокол, де розписані всі заходи до поновлення чемпіонату і в його процесі", - зазначив Макаров.