27-річний форвард полтавської Ворскли Владислав Кулач вважає свій перехід в Олександрію найжахливішим моментом в кар'єрі.

Про це заявив сам нападник Ворскли.

"Коли я прийшов в команду. Було все добре. Я багато пропустив часу взимку, тому що були хороші пропозиції і чекав, але не вийшло. Я тренувався в Києві і якось все затягувалося і не вийшло. У мене був варіант повернутися в Ворсклу. Я не знаю, що у мене було на той момент в голові. Мені соромно було повернутися. Адже я сказав, що я йду з "Ворскли", пройшло два місяці і я повертаюся. Мене кликав Василь Вікторович (Сачко), говорив, що це моя команда і мене зрозуміють. Не знаю. Це, напевно, моя найбільша помилка, що я перейшов в Олександрію.

Спочатку все було добре. На збори приїхав, зіграв пару ігор. Приїхав в Олександрію - отримав травму на тренуванні. Попросив поїхати в "Шахтар" на обстеження, але мені відмовили. Сказали, що в Олександрії хороші умови для цього. Минуло три тижні - я не відновлювався. Не було тих умов, які потрібні були. Травма у мене була серйозна - надрив литкового м'яза. Через три тижні зробив УЗД в Полтаві. Привіз лікарю, він сказав, що у мене нічого не було, а лише гематома. Я повірив лікарю Олександрії. Почав тренуватися, робити 100-відсоткові ривки. У мене не боліло, але на п'ятий день у мене все почало боліти і я не зміг грати. Поїхав до Києва робити МРТ, що показало, що у мене серйозний надрив. Відновлення більше півтора місяці.

Я відновлювався в Києві два місяці. За цей час жодного дзвінка від лікаря Олександрії. Ніхто не питав, як у мене справи, не цікаво їм було.

Потім була остання гра з Динамо. Ми знали, що вже третє місце. Я приїхав до Олександрії, я ставився з повагою. Приїжджаю, виходжу з дитиною на поле, але мені медаль не дали. Я запитав у тренера, чому не дали медалі. А мені сказали: Ти ж не грав.

Мене зробили винним, що я отримав травму. Те, що доктор поставив діагноз, вони не враховують. Те, що я півроку втратив - це помилка лікаря, я вважаю. А він навіть не вибачився. Цей перехід був жахливим", - сказав Кулач.