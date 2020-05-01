 Павлов назвав розмір преміальних за перемогу над Шахтарем у фіналі Кубка України | Футбол | Champion.com.ua
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Павлов: За перемогу над Шахтарем Ворсклі дали 350 тисяч преміальних

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Фахівець поділився спогадами про перемогу у Кубку України сезону 2008/2009
Павлов: За перемогу над Шахтарем Ворсклі дали 350 тисяч преміальних
#Павлов, #Ворскла

Джерело - ТК Футбол.

Ворсклі у фіналі Кубка України сезону 2008/2009 проти Шахтаря, який до того обіграв Вердер у фіналі Кубка УЄФА, трохи пощастило.

Про це заявив колишній наставник Ворскли Микола Павлов.

"Ніхто не думав про перемогу. Напередодні ми дивилися, як Шахтар обіграв Вердер у фіналі Кубка УЄФА. Мені здається, що нам трохи пощастило.

Я пам'ятаю установку перед матчем, я хлопцям сказав: "Ви собі заробили грошей - є квартири, машини, вас всі знають. Якщо ви не виграєте титул, значить, ви просто грали в футбол. У вас є можливість, давайте спробуємо! Все може бути в цьому житті".

У Романа Безуса в день гри було 300-400 грамів зайвої ваги. Він був на грі, але я його навіть в запас не поставив. А так Безус міг стати наймолодшим майстром спорту з футболу в Полтавській області.

Було 350 тисяч доларів преміальних на команду. Тодішній президент клубу Олег Бабаєв був тоді народним депутатом. Димінський у нього запитав про преміальні, Бабаєв відповів: "350 тисяч - Павлов такі встановив". А Петро Петрович йому: "Та ти що? Одному тільки Павлову потрібно мільйон заплатити", - зазначив Павлов.

Нагадаємо, Пердута назвав своє прізвисько у команді.

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